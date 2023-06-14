Продажи новых люксовых автомобилей в мае выросли втрое

За май 2023 года в России было реализовано 49 новых автомобилей сегмента Luxury, что почти в 3 раза превышает показатель годичной давности (17 шт.), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию рынка.

Также эксперты отмечают, что сегмент роскошных машин показывает положительную динамику второй месяц подряд (в апреле было +89%). При этом до апреля 2023-го последний раз их продажи росли в феврале 2022 года.

Напомним, что с весны прошлого года официальные поставки в нашу страну люксовых машин были прекращены – в рамках санкций, объявленных России недружественными государствами. С тех пор рынок в данном сегменте так и не выходил из пике – с апреля по ноябрь это падение постоянно находилось в диапазоне 70 – 90%. И хотя по итогам 5 месяцев 2023 года продажи новых люксовых автомобилей все еще находятся «в минусе» (-14% при проданных 183 экземплярах), эксперты полагают, что на фоне очень низких объемов 2022 года можно с высокой долей уверенности рассчитывать на рост продаж в этом сегменте (в основном за счет параллельного импорта).

В марочном рейтинге сегмента Luxury по итогам мая лидирует Bentley – за месяц в нашей стране было продано 17 новых автомобилей этой марки (32% от общего количества). Кроме них, реализовано еще 13 машин Lamborghini, 8 – Rolls-Royce, 6 – Maserati, 4 – Ferrari и 1 – Aston Martin.

Лидерство среди моделей делят Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, проданные в одинаковом количестве – по 11 экземпляров каждый. В ТОП-3 здесь также вошел Maserati Grecale (5 шт.).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: bentleymoscow.ru