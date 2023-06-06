Haval Jolion в мае стал самым продаваемым автомобилем в сегменте SUV

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в мае 2023 года стал компактный кроссовер Haval Jolion. В прошлом месяце продажи этой модели выросли в 6,5 раза и составили 3864 автомобиля, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Таким образом, по объему реализации Haval Jolion уступает только легковому семейству LADA Granta.

Второе место в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников занял Geely Coolray с показателем 3536 машин (рост в 8,3 раза). Третий результат показала LADA Niva Travel – 3210 автомобилей, что в 3,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max разошелся тиражом 3114 экземпляров. Замыкает пятерку лидеров внедорожник LADA Niva Legend, который нашел 2683 владельцев (рост в 6,2 раза).

Более подробно майские итоги авторынка обсудим в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет уже завтра, 7 июня, в 10-00 по московскому времени. Зарегистрироваться можно по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ