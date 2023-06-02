ГК «Автодом» и АО «МБ Рус» стали импортером модели Foton Toano

ГК «Автодом» и АО «МБ Рус» заключили соглашение с китайским производителем Foton, став еще одним дистрибьютором марки на российском рынке и получив права на официальный импорт модели Toano в Россию.

Старт продаж автомобилей Foton через собственную дилерскую сеть намечен на август 2023 года, сообщает пресс-служба ГК «Автодом». На российский рынок планируются поставки модели Toano в двух исполнениях: цельнометаллические фургоны полной массой от 3,5 до 4,2 тонн и автобусы на 16 пассажирских мест. Foton Toano оснащается 2,8-литровым дизельным двигателем Cummins ISF, который агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Дооборудование автомобилей в сотрудничестве с локальными кузовопроизводителями позволит предлагать клиентам различные решения, ориентированные на их индивидуальные бизнес-потребности.

Напомним, в апреле 2023 года ГК «Автодом» и АО «МБ Рус» подписали дистрибьюторское соглашение на поставку коммерческой техники Forland в Россию. Таким образом компании получили эксклюзивные права на импорт малотоннажных и среднетоннажных шасси бренда Forland. Официальный старт продаж Forland в России намечен на вторую половину 2023 года. На российский рынок планируется поставлять широкий ассортимент шасси полной массой от 3,5 до 18 тонн.

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Фото: ГК «Автодом»