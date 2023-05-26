Новая LADA Vesta NG получит спортивную версию в 2024 году

АВТОВАЗ анонсировал выпуск спортивной версии LADA Vesta NG, которая появится в 2024 году. Другие подробности о новинке пока держатся в секрете, сообщает портал Autonews.ru. Напомним, предыдущая LADA Vesta Sport была разработана при участии специалистов гоночной команды LADA Sport Rosneft и дебютировала в конце 2018 года.

Седан получил модернизированный 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с., работающий в связке с механической коробкой передач с усиленными приводами. Такой автомобиль способен разгоняться до «сотни» за 9,8 сек., а его максимальная скорость составила 198 км/ч.

Спортивная LADA Vesta отличается от обычной аэродинамическим обвесом кузова, расширенной колеей, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, подвеской с особыми настройками и заниженным на 31 мм дорожным просветом, а также усиленным тормозным механизмом

В настоящее время для стандартной LADA Vesta NG на выбор предлагается два двигателя: восьмиклапанный ВАЗ-11182 объемом 1,6 л, мощность которого составляет 90 л.с. и 143 Нм крутящего момента, и более производительный 16-клапанный, имеющий отдачу 106 л.с. и 148 Нм. Оба мотора работают в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Между тем, в первом квартале 2024 года автомобиль будет доступна с 1,8-литровым двигателем и автоматической трансмиссией. Кроме того, к этому сроку LADA Vesta NG получит систему стабилизации (ESP), которая позволит улучшить курсовую устойчивость автомобиля и предотвращать занос и боковое скольжение в критических ситуациях. Также в следующем году в линейке LADA Vesta NG ожидается битопливная модификация на метане.

По мнению руководителя пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, в нынешних условиях конкурентами LADA Vesta NG могут быть только китайские модели, которые официально поставляются в Россию.

«Прежде всего, это седаны Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Changan Alsvin. Но объявленная минимальная цена новой «Весты» оказывается заметно ниже, чем у конкурентов, поэтому пересечься с ними она может только в более дорогих версиях. Это будет одним из главных преимуществ отечественной модели. Помимо этого, на ее стороне будет играть и разнообразие кузовов – не только седан, но и универсал, а также кросс-версия. А вот среди недостатков на первом этапе можно назвать более слабый и древний двигатель (8-клапанный на 90 л.с.) и отсутствие автоматической КП. Но со временем эти «минусы» устранят, поэтому LADA Vesta NG имеет очень хорошие шансы вернуться в число лидеров российского авторынка. Вряд ли она скинет с первого места «Гранту», но отобрать часть покупателей у нее все же сможет», – резюмирует эксперт.

Фото: АВТОВАЗ