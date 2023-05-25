«ComAuto – 2023»: грузовые фургоны каких марок самые популярные в РФ? | АВТОСТАТ

«ComAuto – 2023»: грузовые фургоны каких марок самые популярные в РФ?

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«ComAuto – 2023»: грузовые фургоны каких марок самые популярные в РФ?

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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В рамках подготовки к конференции автобизнеса «ComAuto – 2023», которая пройдет сегодня, 25 мая, эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг марок-лидеров по продажам грузовых фургонов в России.

Так, по данным АО «ППК»*, за 4 месяца 2023 года в нашей стране было реализовано 2,6 тыс. новых грузовых фургонов, что на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Порядка 30% от этого количества принадлежит отечественному бренду КАМАЗ, что составляет 749 единиц. Пятая часть рынка грузовых фургонов приходится на китайскую марку JAC (512 шт.), от которой совсем немного отстает российский ГАЗ (487 шт.). За пределами первой тройки оказываются корейские Hyundai и Daewoo (183 и 167 шт. соответственно).

Более детально о ситуации на рынке коммерческой техники вы можете узнать в ходе форума автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», который начнется совсем скоро. Подробности и регистрация доступны здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: КАМАЗ

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Источник: АВТОСТАТ

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