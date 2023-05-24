Volkswagen представил обновленный кроссовер Touareg

Компания Volkswagen представила обновленный внедорожник Touareg, третье поколение которого выпускается с 2018 года. В продаже у европейских дилеров новинка появится летом этого года по цене от 69,2 тыс. евро.

Как пишет портал Wroom.ru, «Туарег» получил новое оформление передней части с видоизмененной радиаторной решеткой и черной вставкой в бампере. В целом блестящего хрома в оформлении экстерьера стало меньше, а версии R и R-Line по-прежнему отличаются черным декором.

Стоит отметить новые матричные фары, доступные во всех версиях, кроме базовой. Каждая фара состоит из 19 тыс. светодиодов, которые гибко меняют световой пучок, чтобы не слепить других водителей.