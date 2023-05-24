Volkswagen представил обновленный кроссовер Touareg

Компания Volkswagen представила обновленный внедорожник Touareg, третье поколение которого выпускается с 2018 года. В продаже у европейских дилеров новинка появится летом этого года по цене от 69,2 тыс. евро.
Как пишет портал Wroom.ru, «Туарег» получил новое оформление передней части с видоизмененной радиаторной решеткой и черной вставкой в бампере. В целом блестящего хрома в оформлении экстерьера стало меньше, а версии R и R-Line по-прежнему отличаются черным декором.
Стоит отметить новые матричные фары, доступные во всех версиях, кроме базовой. Каждая фара состоит из 19 тыс. светодиодов, которые гибко меняют световой пучок, чтобы не слепить других водителей.
Среди изменений в салоне – новый руль и улучшенные материалы отделки. Передняя панель с виртуальными приборами и большим экраном медиасистемы, которая прежде предлагалась за доплату, теперь входит в штатное оснащение.
Моторная гамма Volkswagen Touareg для европейского рынка по-прежнему включает двигатели V6 3.0 – бензиновый мощностью 340 л. с. и дизельный мощностью 231 или 286 л.с. Также для модели останутся доступны два гибридных варианта, в которых бензиновый двигатель сочетается с электромотором: отдача силовой установки – 381 или 462 л.с. Все версии кроссовера комплектуются 8-ступенчатым «автоматом» и имеют полный привод. За доплату предлагаются пневмоподвеска и подруливающие задние колеса.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до конца 2023 года Volkswagen планирует выпустить Passat нового поколения в кузове универсал и Tiguan, в 2024-м должны увидеть свет рестайлинговые Golf и Tayron – компакт-кросс для китайского рынка, а еще через год немецкая марка представит обновленный T-Roc. Это будут последние новые автомобили Volkswagen с ДВС, после чего разработка топливных машин будет прекращена.
Фото: Volkswagen