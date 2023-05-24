Пикап Foton Tunland возвращается на российский рынок

Китайская компания Foton объявила о возобновлении поставок в Россию пикапа Foton Tunland, который появится у дилеров до конца июня. Напомним, эта модель была представлена в нашей стране с 2016 по 2019 год, однако за это время удалось реализовать лишь около 300 машин, поэтому продажи пикапа были прекращены.

Как пишет издание «Авторевю», на российский рынок возвращается не прежний Tunland (хотя он все еще выпускается), а более свежая модель Foton Tunland G7 образца 2019 года, который в Китае называется Foton Tunland F9. От предшественника Tunland G7 достались только базовый жестко подключаемый полный привод, каркас кабины и грузовая платформа. Все остальное у него новое или доработанное, включая раму, дизайн, силовой агрегат и интерьер.

Пикап Tunland G7 длиной 5340 мм имеет полноценную двухрядную кабину и грузоподъемность в 905 кг. Конструкция шасси традиционная: двухрычажная пружинная подвеска спереди и неразрезной мост на рессорах сзади. Все тормоза дисковые. Пикап оснащен 2-литровым турбодизелем мощностью 163 л.с. (390 Нм), который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» ZF или 6-ступенчатой механической коробкой передач. За управление полноприводной трансмиссией отвечает шайба на центральном тоннеле, причем у двухпедальных версий классический part-time дополнен муфтой подключения передней оси с режимом Auto.

В топовой комплектации Foton Tunland G7 оснащен кожаным салоном, медиасистемой, электромеханическим ручником и др. Стоимость такого пикапа составит ориентировочно 3,5 млн рублей, хотя предусмотрены и более доступные версии.

О том, какие еще автомобили из КНР могут появиться на российском рынке, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Максим Чернявский / «Авторевю»