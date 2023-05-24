Обновленная LADA Vesta получит битопливную версию в 2024 году

АВТОВАЗ планирует начать производство обновленной LADA Vesta, работающей на природном газе, в 2024 году. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак.

Кроме того, по его словам, в 2025 году планируется запустить в производство битопоивную версию LADA Largus с новой компоновкой: газовые баллоны будут расположены под днищем багажника, тем самым не будут скрадывать пространство багажника, а в такой машине, как Largus, это важно и для дачников, и для малого бизнеса.

С. Громак также напомнил, что в этом году АВТОВАЗ совместно с индустриальным партнером в Тольятти компанией «АТС-Авто» запустили производство газомоторной версии автомобиля LADA Granta. Планы на 2023 год – произвести порядка 3-3,5 тыс. таких машин. «Очень внимательно смотрим на рынок, будет спрос – будем больше производить», – отметил топ-менеджер.

ГБО монтируется на седаны LADA Granta во всех комплектациях с кондиционером. LADA Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования. Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения составляет достаточные 340 л. Средний расход газа – 6,1 куб.м на 100 км. Полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 км без дозаправки. Доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тыс. рублей.

Напомним, первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года. Универсал LADA Largus CNG расширил гамму газомоторных LADA в апреле 2019-го. Производство и продажи битопливной модификации седана LADA Granta, оснащенной метановым газобаллонным оборудованием, начались в январе 2023 года. Мелкосерийным производством метановых автомобилей LADA занимается тольяттинская компания «АТС-Авто».

О том, сможет ли рестайлинговая LADA Vesta стать заменой ушедшим иномаркам во главе с Kia Rio и Hyundai Solaris, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ