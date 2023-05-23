LADA Vesta NG: кто конкуренты и каковы перспективы?

АВТОВАЗ начинает продажи рестайлинговой LADA Vesta, поставки которой возобновились после более чем годичного перерыва. Каковы рыночные перспективы флагманской модели LADA, учитывая, что за это время у нее могли появиться новые конкуренты? С таким вопросом мы обратились к ведущим российским автодилерам.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский»:

- Чтобы корректно оценить потенциал новой LADA Vesta, стоит взглянуть на статистику продаж, когда их распределение диктовалось рынком, а не наличием комплектующих, то есть на результаты 2019 года. По итогам 2019-го доля Vesta в объеме продаж LADA превышала 30% (111 тысяч из 362 тысяч). Это 6% от общего объема рынка (1,76 млн). Ближайшие конкуренты – Kia Rio с долей 5% (92 тысячи) и Hyundai Solaris с долей 3% (59 тысяч).

LADA Vesta и до прекращения производства Hyundai Solaris и Kia Rio была их основным конкурентом. Поэтому сейчас, конечно, АВТОВАЗ продолжит перетягивать на себя весомую часть поклонников корейских бестселлеров. Причина проста – стоимость, потребительские характеристики и прогнозируемое обслуживание. С отсутствием ABS и ESP дилеры уже сталкивались в начале пандемии, этот минус отрабатывался довольно легко и особо на спросе не сказывался. Поэтому я уверен, что тольяттинский автогигант соберет немало сливок при выводе на рынок рестайлинга «Весты».

Можно сказать, что дилерская сеть LADA сможет продать ровно столько автомобилей, сколько будет произведено заводом. А это уже вопрос больше к производителю. Те объемы продаж Vesta, которые мы видим сейчас, нерепрезентативны. Судя по данным АЕБ, из почти 92 тысяч проданных LADA в этом году, на долю Vesta приходится менее 900 автомобилей. То есть менее 1%. Очевидно, что это те «крохи», которые еще остались на стоках у некоторых дилеров и допродаются с максимальным количеством установленных «допов».

Не думаю, что выпуск рестайлинговой Vesta позволит АВТОВАЗу серьезно увеличить свою долю. Все-таки причины ее снижения – это, в том числе, активный выход на рынок китайских брендов. Поэтому какое-то незначительное увеличение доли будет, но, скорее, мы увидим перераспределение внутри текущих объемов продаж LADA, и Vesta просто отберет часть доли у Granta. Безусловно, новинка спровоцирует определенный интерес к бренду. Особенно, если вазовцы смогут запустить качественную маркетинговую кампанию.

Абсолютно точно Vesta сможет конкурировать с китайскими седанами в масс-сегменте. Автомобиль знаком своему клиенту, завоевал массу поклонников, там нет никаких сюрпризов с обслуживанием – у АВТОВАЗа огромная дилерская сеть, которая уже работает по четким стандартам. Брендам вроде Kaiyi, BAIC и другим еще приходится завоевывать рынок, приучать к себе клиентов. Поэтому пока перевес точно на стороне LADA. Что касается пересечения с OMODA, то его нет ни по характеристикам, ни по цене. Самая дорогая Vesta Sport сейчас стоит меньше 1,7 млн рублей. А OMODA только стартует с 2,1 млн. Даже если предположить повышение цены при рестайлинге, не думаю, что клиенты будут сильно пересекаться. Кроме того, OMODA более чем на 20 см длиннее «Весты».

Александр Шапринский, директор по развитию компании «Прагматика»:

- Несомненно, новая LADA Vesta – бестселлер, который займет место ушедших иномарок, даже несмотря на отсутствие таких опций, как ABS и ESP. Эта модель, которую давно ждут.

Что касается конкурентов LADA Vesta, помимо Kaiyi E5 и BAIC U5 Plus, на рынке совсем недавно появился еще один китайский седан – Changan Alsvin, отгрузки которого начнутся дилерам в ближайшие недели. Преимущества LADA Vesta – это доступная цена, доступность запчастей, низкая стоимость обслуживания и механическая коробка передач, что особенно актуально для региональных городов.

Говоря о рыночных перспективах LADA Vesta, необходимо отметить ограничение в продаже на сегодняшний день – возможные неритмичные поставки из-за санкционного давления. Мое мнение: все, что произведут и поставят, будет реализовано благодаря популярности модели у наших потребителей. Выход LADA Vesta, несомненно, приведет к увеличению доли рынка АВТОВАЗа.

Денис Решетников, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH:

- Изначально рестайлинговая версия LADA Vesta позиционировалась заводом-производителем как конкурент или в текущих реалиях, скорее, аналог таких моделей, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Однако отсутствие таких базовых функций безопасности, как ABS и ESP, вряд ли обеспечат полное импортозамещение ушедших из России иномарок. При этом модель будет выгодно смотреться на их фоне по стоимости. Еще одним преимуществом LADA Vesta NG станет наличие различных вариаций кузова – седан, универсал SW, кросс-седан и кросс-универсал SW Cross, что выделит ее среди конкурентов из Китая, таких как Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, а также OMODA S5. А вот оснащение «Весты» будет уступать некоторым китайским моделям, например, OMODA S5.

За счет доступной стоимости рестайлинговая версия LADA Vesta должна попасть в список автомобилей, которые можно приобрести в рамках госпрограммы льготного кредитования, что может положительно отразиться как на продажах самой модели, так и на общих объемах реализации АВТОВАЗа. Сам автоконцерн планирует в 2023 году выпустить до 100 тыс. обновленной LADA Vesta в случае, если на автомобиль будет высокий спрос.