Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO поступил в продажу в России

Российские дилеры Chery начали продажи гибридного семиместного кроссовера Tiggo 8 PRO e+. Новинка предлагается в топовой комплектации Ultimate по цене от 3 млн 919 тыс. 900 рублей с учетом спецпредложений, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO e+ построен на модульной платформе T1X, которая разработана в партнерстве со специалистами концерна Jaguar Land Rover. Длина семиместного Chery Tiggo 8 PRO e+ составляет 4722 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм. Колесная база равна 2710 мм. Клиренс автомобиля достигает 180 мм, углы въезда и съезда – 19 градусов. Передняя подвеска – независимая типа McPherson, задняя – независимая многорычажная. Аккумуляторная батарея с высокой степенью защиты расположена в нижней части кузова.

Силовая архитектура гибридного Tiggo 8 PRO e+ построена на бензиновом турбированном двигателе 1.5 мощностью 147 л.с. и двух электромоторах с суммарной максимальной 30-минутной мощностью 65 кВт (88 л.с.). Общая мощность двигателей составляет 235 л.с.

Основываясь на конфигурации двухмоторного привода, трансмиссия DHT от Chery имеет 9 высокопроизводительных режимов работы. Выбор требуемого режима система управления DHT определяет автоматически, рассчитывает оптимальную рабочую передачу в реальном времени.