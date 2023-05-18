В России начались продажи нового электроседана Voyah Passion

Габариты Voyah Passion составляют 5088 в длину, 1970 в ширину и 1505 мм в высоту при колесной базе в 3000 мм. Благодаря производительной электрической силовой установке мощностью 510 л.с. и крутящему моменту в 730 Нм, седан ускоряется до первой «сотни» с места за 3,8 секунды, а его пиковая скорость достигает 210 км/ч. Электромобиль оснащен полным приводом с регулируемым вектором тяги и пневмоподвеской с интеллектуальным управлением Magic Carpet.

Российские дилеры Voyah начали продажи нового флагманского седана Passion, ставшего третьей моделью в линейке бренда. Стоимость полноприводного электроседана с батареей 82 кВт·ч составляет от 8 млн 290 тыс. рублей, а в версии Long Range – от 9 млн 690 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На российском рынке Voyah Passion представлен в двух модификациях: с батареей емкостью 82 кВт-ч, позволяющей электрокару без дополнительной зарядки преодолевать расстояние в 483 км, а также с более мощным аккумулятором на 109 кВт-ч и увеличенным до 608 км запасом хода. При использовании быстрой зарядки постоянным током батарея пополняется от 20% до 80% за 30 минут, а при медленной зарядке переменным током 80-процентный уровень достигается за 5,2 часа.

Интерьер Voyah Passion отличает 1,4-метровый тройной «парящий» сенсорный дисплей, а инновационный кокпит проецирует ключевые показатели органов управления на лобовое стекло. В помощь водителю – исчерпывающий набор интеллектуальных систем безопасности уровня L2.9. Помимо прочего, новый электроседан располагает системой мониторинга усталости водителя в режиме реального времени и системой кругового обзора 360◦ c эффектом «прозрачного корпуса» и сверхчеткими камерами. Также модель обладает широким спектром всевозможных опций комфорта.

В передней части салона расположено пять высокотехнологичных интерактивных экранов, включая проекционный дисплей, а для пассажиров второго ряда предусмотрена отдельная 7-дюймовая панель управления. Кроме того, задние кресла оснащены функциями массажа, обогрева и вентиляции, а также удобной подставкой для ног с электроприводом и памятью положений настройки. Кроме того, Voyah Passion имеет двухсекционную панорамную крышу с солнцезащитной шторкой и электроуправлением.

Среди инновационны решений, которые получил Voyah Passion, стоит отметить скрытые дефлекторы вентиляции с электроприводом, проекционный дисплей с дополненной реальностью, беспроводная зарядка для мобильных устройств мощностью 50 Вт, высокоскоростной процессор и флагманский чип мультимедийного комплекса с оперативным обновлением программного обеспечения «по воздуху», а также экологичный салон с высококачественными материалами отделки и универсальная система защиты аккумуляторной батареи.

Фото: Voyah