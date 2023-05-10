Доля продаж самосвалов в России приближается к 40%

За 4 месяца 2023 года в нашей стране было реализовано 14,5 тыс. новых самосвалов. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это составляет более трети (37,5%) от всех проданных грузовых автомобилей.

При этом год назад (в январе – апреле 2022-го) на долю самосвалов приходилось менее четверти (23,4%) рынка грузовиков. По этому показателю они даже уступали седельным тягачам, которым тогда принадлежало 26,4% рынка (сейчас – 27,2%).

Если рассматривать нынешнюю структуру продаж самосвалов, то 78% – это продукция китайских производителей. Российские бренды занимают лишь 18%. По итогам 4 месяцев прошлого года расклад был иной: 37% и 45% соответственно.

Пятерку самых популярных марок самосвалов сегодня образуют Shacman/Shaanxi (27,4% от общего объема реализации), FAW (21,6%), КАМАЗ (15,7%), Howo (14,7%) и SITRAK (10,1%). Доля каждого из оставшихся брендов составила менее 4%.

Более детально ситуацию на рынке грузовиков обсудим в ходе форума автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 25 мая в Москве. Подробности и регистрация доступны здесь: comauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Shacman/Shaanxi