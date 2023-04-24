Представлен новый электрокроссовер Cupra Tavascan

Компания Seat представила новый электрический кроссовер Tavascan под брендом Cupra. Новинка, спроектированная и разработанная в Испании, будет выпускаться на заводе Volkswagen в Китае. Производство новинки начнется в 2024 году, ежегодно планируется продавать более 50 тыс. машин новой модели, пишет «Газета.Ru».

Габариты Cupra Tavascan составляют 4644x1861x1597 мм при колесной базе 2766 мм. Кроссовер немного длиннее и ниже, чем Volkswagen ID.4, но имеет такую же колесную базу. В самой дорогой модификации новинка оснащена силовой установкой с двумя моторами (335 л.с., 679 Нм) и полным приводом, которая позволяет разоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды. Такой автомобиль способен преодолеть до 520 км на одном заряде батареи.