Представлен новый электрокроссовер Cupra Tavascan | АВТОСТАТ

Представлен новый электрокроссовер Cupra Tavascan

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Представлен новый электрокроссовер Cupra Tavascan

Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца.
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Компания Seat представила новый электрический кроссовер Tavascan под брендом Cupra. Новинка, спроектированная и разработанная в Испании, будет выпускаться на заводе Volkswagen в Китае. Производство новинки начнется в 2024 году, ежегодно планируется продавать более 50 тыс. машин новой модели, пишет «Газета.Ru».

Габариты Cupra Tavascan составляют 4644x1861x1597 мм при колесной базе 2766 мм. Кроссовер немного длиннее и ниже, чем Volkswagen ID.4, но имеет такую же колесную базу. В самой дорогой модификации новинка оснащена силовой установкой с двумя моторами (335 л.с., 679 Нм) и полным приводом, которая позволяет разоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды. Такой автомобиль способен преодолеть до 520 км на одном заряде батареи.

Представлен новый электрокроссовер Cupra Tavascan

Cupra Tavascan получил диски размерностью от 19 до 21 дюйма, цифровую приборную панель (5,3 дюйма) с проекционным дисплеем с дополненной реальностью, дисплей мультимедиа диагональю 15 дюймов с возможностью настройки виджетов на экране, сенсорные панели для регулировки громкости и системы климат-контроля, а также аудиосистему с 12 динамиками.

В список систем помощи водителю вошли адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, функция помощи при парковке, система удержания в полосе и прочие опции.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Cupra

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиэлектромобилиsuvкроссоверыseat

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