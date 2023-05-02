Раскрыты комплектации кроссоверов SWM G01 и G01F для России

Бренд SWM раскрыл комплектации своих среднеразмерных кроссоверов SWM G01 и SWM G01F для российского рынка, к которым к концу лета добавится полноразмерный SWM G05 Pro. Производство всех моделей будет осуществляться на заводе «Автотор» в Калининграде, сообщает пресс-служба китайской марки.

Габариты модели SWM G01 составляют 4610 х 1855 х 1740 мм, SWM G01F – 4670 х 1855 х 1740 мм. Колесная база у обоих кроссоверов одинаковая и составляет 2750 мм.

Обе модели комплектуются турбированным двигателем объемом 1499 куб.см мощностью 138 л.с. (212 Нм) в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и приводом на передние колеса.

SWM G01 и SWM G01F оснащены широким набором систем безопасности, в частности, электронной антиблокировочной системой тормозов с функцией распределения тормозных усилий, антипробуксовочной системой и электронной системой курсовой устойчивости, системой удержания автомобиля на подъеме системой сигнализации при экстренном торможении. Пассивную безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира. У модели SWM G01F этот список дополняют шторки безопасности, а также дополнительный пакет электронных ассистентов: система контроля слепых зон, система предупреждения об опасности при открывании дверей, система предупреждения об опасности фронтального столкновения и система предупреждения о выходе из полосы.