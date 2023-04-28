Доля юрлиц в продажах легковых автомобилей достигла 22%

За 1 квартал 2023 года юридическим лицам в России было реализовано 36,9 тыс. новых легковых машин, что на 30% меньше, чем в январе – марте 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом эксперты отмечают, что на долю юрлиц за этот период пришлось 22% от общего объема, а годом ранее этот показатель составлял 20%.

Чаще всего за прошедшие три месяца корпоративные клиенты приобретали легковые машины марки LADA – 10,3 тыс. единиц. Далее следуют китайские Geely, Chery и Haval (4,4 тыс., 4,1 тыс. и 2,6 тыс. шт. соответственно). Замыкает ТОП-5 отечественный УАЗ (1,9 тыс. шт.).

Лидером модельного рейтинга в сегменте корпоративных продаж легковых автомобилей по итогам января – марта 2023 года стала LADA Granta с результатом 5,8 тыс. экземпляров. Кроме нее, в пятерку самых популярных моделей тут попали: Geely Coolray (3 тыс. шт.), LADA Niva Travel (2,3 тыс. шт.), Chery Tiggo 4 (1,8 тыс. шт.) и LADA Niva Legend (1,5 тыс. шт.).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Москвич»