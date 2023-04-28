Hyundai показала «заряженный» седан Elantra N с новым дизайном

Компания Hyundai раскрыла внешность обновленного седана Elantra N. Модификация будет отличаться от обычной Elantra аэродинамическим обвесом, декором, перекалиброванной подвеской и более мощным двигателем, хотя подробностей производитель не приводит, пишет портал Motor.ru.

Напомним, линейка автомобилей Hyundai N сейчас включает пять моделей: i20 N, i30 N, Veloster N, Kona N и Elantra N. Горячий седан дебютировал в 2021 году и стал самым быстрым N-автомобилем.

В режиме повышенной отдачи он разгоняется до «сотни» за 5,3 секунды. Под капотом такой «Элантры» стоит турбомотор 2.0 T-GDI мощностью 280 л.с. (пик – 290 л.с.) и 392 Нм момента. Коробок передач две на выбор: 6-ступенчатая «механика» либо «робот» 8DCT. Какой мотор получил рестайлинговая Elantra N, пока держится в секрете.

Между тем уже подтверждена Elantra N следующего поколения. Седан сохранит бензиновый двигатель, причем, по некоторым данным, Hyundai увеличит его объем, скажем, с двух до 2,5 литра. А вот у хэтчбека i30 N продолжения не предвидится – пятидверку могут заменить электрокаром, но окончательное решение о ее будущем еще не принято.

Фото: Hyundai