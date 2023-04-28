Haval представил кроссовер Dargo нового поколения

Компания Haval представила на Шанхайском автосалоне кроссовер Dargo нового поколения. Автомобиль стал больше и просторнее, но третий ряд сидений не появился.

Как пишет издание «За рулем», колесная база нового Haval Dargo увеличилась на 72 мм и теперь составляет 2810 мм. Длина кузова увеличилась на 85 мм и составляет 4705 мм. Кроме того, кроссовер стал шире на 18 мм – до 1908 мм. Высота же осталась неизменной.

Внедорожные характеристики тоже остались прежними. Дорожный просвет – 200 мм, глубина преодолеваемого брода – 560 мм. Углы въезда и съезда – 24 и 30 градусов соответственно.

Оснащаться новинка будет теми же двигателями, включая 2-литровый GW4N20A мощностью 238 л.с. Привод будет как передний, так и полный. Также есть гибридная версия модели: ее силовая установка состоит из бензинового двигателя объемом 1,5 литра и двух электромоторов. Мощность такого Dargo составляет 326 л.с. и 530 Нм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайский автоконцерн Great Wall Motor анонсировал продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Haval M6, который появится у дилеров летом 2023 года. Напомним, в настоящее время модельный ряд Haval на российском рынке включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9, которые выпускаются на заводе компании в Тульской области.

Фото: «За рулем»