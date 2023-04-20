«Рольф» стал эксклюзивным представителем Iran Khodro в России

Компания «Рольф» стала эксклюзивным представителем бренда IKCO в России. В настоящее время представлены три модели автомобилей от иранского производителя – седаны Tara, Soren и Dena, сообщает пресс-служба дилера.

Седан IKCO Tara оснащен двумя фронтальными подушками безопасности, кондиционером, круиз-контролем, задним парктроником, мультимедийной системой и др. Модель предлагается с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым двигателем, который доступен с 6-диапазонным «автоматом» или 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Среднеразмерный седан C-класса IKCO Soren оснащен 1,6-литровым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой «механикой». Под капотом IKCO Dena также установлен четырехцилиндровый двигатель серии EF7 объемом 1,6 литра, который работает в сочетании как с автоматической, так и с механической коробкой передач.

Фото: IKCO