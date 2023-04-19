«КЛЮЧАВТО» привезет на бизнес-форум «FinAuto-2023» три автомобиля

Завтра, 20 апреля, в рамках форума «FinAuto-2023» в Москве открывается автомобильная выставка, на которой участники смогут ближе познакомиться с новинками нашего авторынка - кроссоверами и седанами, электромобилями и гибридами, произведенными в России и импортированными. Некоторые из них еще не поступили в продажу, только готовятся к старту на рынке (Evolute i-Sky), другие завезены недавно, в том числе и с помощью механизмов паралелльного импорта.

«КЛЮЧАВТО» привезет на бизнес-форум сразу три автомобиля - бизнес-седан Toyota Avalon, компактный кроссовер Мазда СХ-4 и Toyota RAV4. Сегодня RAV4 благодаря параллельному импорту в Россию везут из самых разных стран - не только японского, но и канадского, и китайского производства. Интересно, откуда возит свои RAV4 «КЛЮЧАВТО»? Узнаем во время выставки. Возле новинок будут находиться специалисты, готовые ответить на все вопросы посетителей, будь то технические характеристики моделей или возможности их поставок в автосалоны в больших и малых количествах.

Напомним, что «КЛЮЧАВТО» стал первым автохолдингом на российском рынке, заявившем в 2022 году о поставке и старте продаж более 4000 автомобилей зарубежных брендов параллельным импортом, а весной 2023 года холдинг открыл у себя новое направление, связанное с b2b-импортом: обещают привозить импортные автомобили многих брендов (в том числе и ушедших из России) для дилерских центров, организовывать для них логистику и обучать персонал.

Посмотреть перечень представленных на выставке автомобилей можно здесь.