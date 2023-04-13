Рынок автомобилей с пробегом в марте 2023 года вырос на 17%

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в марте нынешнего года жители РФ приобрели около 500 тыс. подержанных легковых машин – на 17,3% больше, чем в том же месяце 2022-го. Таким образом, вторичный рынок в нашей стране растет уже третий месяц подряд. Напомним, что в январе он вырос на 7%, а в феврале – на 4,6%.

Среди автомобилей с пробегом россияне наибольшие предпочтения отдают марке LADA – в первый месяц весны было куплено 108,6 тыс. таких б/у машин. Также остаются популярными подержанные легковые автомобили Toyota (58,5 тыс. шт.), Kia (28 тыс. шт.), Hyundai (27,6 тыс. шт.) и Nissan (26,1 тыс. шт.).

В модельном рейтинге лидерство на «вторичке» сохраняет Ford Focus, который в марте разошелся тиражом в 10,6 тыс. экземпляров. Немного отстает от него LADA 2114 с результатом в 10,3 тыс. единиц. В первую пятерку тут попадают еще три иномарки – Kia Rio (9,8 тыс. шт.), Hyundai Solaris (9,6 тыс. шт.) и Toyota Corolla (8,7 тыс. шт.).

Более подробная информация о состоянии рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам марта и 1 квартала 2023 года содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АВТОСТАТ