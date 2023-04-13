Рынок легковых автомобилей с пробегом в марте 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

13 апреля 2023 года

По данным агентства «АВТОСТАТ», в первый месяц весны в России было куплено 497,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 17,3% больше, чем в марте 2022 года.

Ровно половина от этого количества приходится на пять марок. Лидерство среди них удерживает отечественная LADA, доля которой в марте составила почти 22%. Это соответствует 108,6 тыс. подержанных машин – на 9% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге сохраняет японская Toyota, показатель которой достиг 58,5 тыс. единиц (+18,7%). Далее следуют корейские бренды Kia (28 тыс. шт.; +23,1%) и Hyundai (27,6 тыс. шт.; +18,3%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже увеличился (+15,8% до 26,1 тыс. шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам марта, демонстрируют положительную динамику. Более того, восемь брендов имеют двузначный рост. Сильнее всего он у японской Honda (+40%), а менее 10% – у отечественной LADA (+9%) и французской Renault (+8,6%).

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

В МАРТЕ 2023 ГОДА (шт.)