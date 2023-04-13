Рынок легковых автомобилей с пробегом в марте 2023 года. ТОП-10 марок и моделей

13 апреля 2023 года
По данным агентства «АВТОСТАТ», в первый месяц весны в России было куплено 497,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 17,3% больше, чем в марте 2022 года.
Ровно половина от этого количества приходится на пять марок. Лидерство среди них удерживает отечественная LADA, доля которой в марте составила почти 22%. Это соответствует 108,6 тыс. подержанных машин – на 9% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге сохраняет японская Toyota, показатель которой достиг 58,5 тыс. единиц (+18,7%). Далее следуют корейские бренды Kia (28 тыс. шт.; +23,1%) и Hyundai (27,6 тыс. шт.; +18,3%). Замыкает ТОП-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже увеличился (+15,8% до 26,1 тыс. шт.).
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам марта, демонстрируют положительную динамику. Более того, восемь брендов имеют двузначный рост. Сильнее всего он у японской Honda (+40%), а менее 10% – у отечественной LADA (+9%) и французской Renault (+8,6%).
ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ
В МАРТЕ 2023 ГОДА (шт.)
Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в начале весны снова стал Ford Focus, объем перепродаж которого составил 10,6 тыс. экземпляров, показав рост на 29,9%. Вторая строчка рейтинга принадлежит хэтчбеку LADA 2114 («Самара-2») с результатом 10,3 тыс. единиц (+9%). Следующие две позиции занимают Kia Rio (9,8 тыс. шт.; +9,8%) и Hyundai Solaris (9,6 тыс. шт.; +9,2%), а замыкает ТОП-5 Toyota Corolla (8,7 тыс. шт.; +19%).
Как и в марочном рейтинге, среди моделей все десять тоже находятся «в плюсе». При этом сильнее других выросли перепродажи у бестселлера – Ford Focus (почти на 30%). Двузначный рост показывают и две «тойоты» – Camry и Corolla (+26,1% и +19% соответственно). А наименьшая положительная динамика зафиксирована у 3-дверного внедорожника LADA 4x4 «Нива» (+6,6%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ
В МАРТЕ 2023 ГОДА (шт.)
Если рассматривать итоги 1 квартала 2023 года, то за этот период россияне приобрели 1 млн 253 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 10% больше, чем в январе – марте прошлого года. Отметим, что все представленные в таблице бренды по итогам трех месяцев демонстрируют рыночный рост, а вот две модели – LADA 2170 (седан «Приора») и LADA 4x4 – показывают небольшое падение (в районе 3%).
Фото: АВТОСТАТ