Представлен кроссовер EXEED VX нового поколения

Премиальная марка EXEED представила полноразмерный кроссовер VX нового поколения, который уже доступен для заказа у китайских дилеров. Новинка предлагается в трех комплектациях по цене от 209,9 тыс. юаней (2,35 млн рублей по текущему курсу) до 229,9 тыс. юаней (2,57 млн рублей), пишет портал Motor.ru.

Новый EXEED VX перебрался на новую платформу M3X 2.0: у него иная конструкция подвески, кузов стал жестче, а список электронных ассистентов насчитывает 32 вспомогательные системы. При этом двигатель остался прежним – это 2-литровый агрегат SQRF4J20C, который в спецификации для китайского рынка развивает 261 л.с., а в России дефорсирован до 249 л.с. Но теперь он сочетается не с роботизированной коробкой передач, а с 8-диапазонным «автоматом». Привод, как и раньше, передний либо полный.

Внешние отличия сводятся к новой радиаторов решетке с вертикальными ламелями и более крупному переднему бамперу с увеличенными секциями оптики. Но главные изменения произошли в интерьере: появился цифровой кластер, состоящий из трех экранов, руль с сенсорными кнопками и блоки управления настройками сидений, вынесенные на дверные карты на манер Mercedes-Benz.

Передние кресла оснащены обогревом, вентиляцией и массажем, для второго ряда предусмотрены подогрев и вентиляция, а для третьего – электропривод складывания спинок. Также у нового EXEED VX появились активная система шумоподавления, мультимедийная система на основе чипа 8155 от Qualcomm и новое шестимесячное исполнение с посадочной формулой 2+2+2.

Напомним, в России EXEED VX представлен с безальтернативным трехрядным салоном и полным приводом. Комплектации две: Luxury стоимостью 4 млн 909 тыс. 900 рублей и President за 5 млн 279 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине 2023 года на российском рынке появится новый премиальный купе-кроссовер EXEED Yaoguang, который представляет собой серийную версию концепта AtlantiX. В нашей стране новинка будет представлена под другим именем и займет место между моделями TXL и VX. Кроме того, в нынешнем году на российском рынке ожидается седан EXEED, подробности о котором пока не раскрываются. В перспективе линейку EXEED дополнят также гибридные модели и электрокары.

Фото: EXEED