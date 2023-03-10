В феврале было продано 57 новых автомобилей «Москвич»

За весь февраль 2023 года в России было реализовано 57 новых автомобилей «Москвич». Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это почти вдвое больше, чем в январе (29 шт.).

Из всех проданных в последний месяц зимы «москвичей» 50 экземпляров составили бензиновые кроссоверы («Москвич 3»), а остальные 7 единиц – их электро-аналоги («Москвич 3е»).

40% всех кроссоверов «Москвич 3» в феврале были реализованы в Москве (20 шт.). Еще 10 машин пришлось на Санкт-Петербург, 7 – на Подмосковье. По два таких автомобиля было продано в Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях, а по одному – в семи регионах.

Что касается электрокроссоверов «Москвич 3е», то шесть из них реализовали в столице, а еще один – в Московской области.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Москвич