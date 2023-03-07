АВТОВАЗ показал новые LADA Vesta Sport и Granta Sport

АВТОВАЗ в рамках 5-го юбилейного Международного фестиваля скорости «Байкальская миля 2023» представит два прототипа автомобилей линейки Sport.

Главной новинкой станет прототип LADA Vesta Sport нового поколения. Впервые спортивная модификация флагманской модели АВТОВАЗа будет представлена в кузове «универсал», сообщает пресс-служба автопроизводителя. Второй прототип – новая версия LADA Granta Sport, которая впервые получила кузов лифтбек. Автомобиль отличается спортивными элементами дизайна. Под капотом – более мощный мотор со спортивными калибровками. Более жесткая и короткоходная подвеска позволила улучшить управляемость. В настоящее время ведутся испытания перспективной модели.

Как ранее стало известно, внедорожник LADA Niva в ближайшее время получит новые бензиновые двигатели, которые станут доступны для модели в рамках ограниченной серии. Так, 106-сильный мотор является новым только для LADA Niva, а так это знакомый еще по LADA Priora 16-клапанный двигатель объемом 1,6 л. Силовой агрегат объемом 126 л.с. планируется производить на мощностях предприятия «Лада Спорт», где ранее выпускали 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с. для LADA Vesta Sport на базе стандартного 122-сильного мотора. Спортивные версии LADA Niva будут оснащены стандартной трансмиссией, при этом на АВТОВАЗе выражают уверенность, что она справится с возросшей мощностью.

Фото: АВТОВАЗ