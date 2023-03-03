Гибридный Chery Tiggo 8 PRO e+ проходит испытания в России

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO e+ проходит эксплуатационные тесты в России в условиях актуального климата. Об этом свидетельствуют сделанные в Подмосковье фотографии автомобиля, которые оказались в распоряжении портала «Китайские автомобили».

Chery Tiggo 8 PRO e+, если ориентироваться на китайский рынок, будет оборудован двумя электромоторами и 1,5-литровым турбированным двигателем в сочетании с трехступенчатой трансмиссией DHT. Вся эта силовая установка развивает 326 л.с. и 565 Нм. Пробег на чистом электричестве у автомобиля должен составлять не менее 100 км. А расход топлива в смешанном цикле – всего 1 литр на «сотню». Российское представительство Chery пока не раскрывало официальные характеристики гибрида для рынка РФ. Возможно, для уточнения этих данных подмосковные тесты и проводятся.

В продажу новый гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO e+ поступит уже весной. Кроме того, во второй половине 2023-го Chery намерена начать продажи в России нового седана Arrizo 8. Также компания представит на российском рынке рестайлинговые версии кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8.

По итогам двух первых месяцев 2023 года в России был продан 12351 автомобильChery, что в 2,1 раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате Chery стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Китайские автомобили»