Новый кроссовер Geely Mоnjaro начал поступать российским дилерам

Новый среднеразмерный кроссовер Geely Mоnjaro начал поступать российским дилерам. Об этом свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в распоряжении портала «Китайские автомобили». Как сообщал ранее агентству «АВТОСТАТ» директор по операционным вопросам компании Geely Motors Russia Валерий Тараканов, в продаже флагманский Geely Mоnjaro появится с апреля 2023 года.

Напомним, в декабре прошлого года компания Geely сертифицировала новый кроссовер Monjaro для российского рынка. Как следует из ОТТС, Geely планирует продавать в России только полноприводные Monjaro, оснащенные знакомой по Tugella 2-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 238 л.с., которая работает в сочетании с классическим 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Вся подвеска у кроссовера полностью независимая: спереди стоят стандартные стойки «МакФерсон», сзади – «многорычажка». Тормоза исключительно дисковые, а колеса рассчитаны на 18-, 19- и 20-дюймовые шины.

В оснащение Geely Monjaro входят система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, светодиодная оптика, климат-контроль, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, сенсорная приборная панель диагональю 10 или 12,3 дюйма, медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем, акустика с 8 динамиками, передние и задние парктроники, адаптивный круиз-контроль, а также целый комплекс систем активной безопасности и помощи водителю.

Напомним, среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro имеет следующие габаритные размеры: длина – 4770 мм, ширина – 1895 мм и высота – 1689 мм. В основе модели лежит модульная платформа, разработанная совместными усилиями специалистов Geely в Китае и Европе.

Внешний вид автомобиля отличает фирменная решетка в стиле Expanding Cosmos, чьи вертикальные изогнутые линии олицетворяют собой движение космических энергетических волн. За освещение дороги отвечают трехсегментные матричные фары, каждая из которых состоит из 126 индивидуально управляемых светодиодов, позволяющих настраивать яркость и световые конфигурации. Задняя оптика представлена в виде точечных матричных фонарей с 176 светодиодами, соединенных между собой светящейся полосой.

Фото: «Китайские автомобили»