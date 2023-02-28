Chery анонсировала продажи в России гибридного Tiggo 8 PRO

Компания Chery готовится к скорой премьере гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO в России, который должен поступить в продажу этой весной.

Как пишет портал Motor.ru, гибридный Tiggo 8 PRO е+ уже доступен в Китае и Бразилии. По паспорту он расходует в смешанном цикле всего 1 литр на 100 км пути (реальные значения с полностью заряженной батареей – около 8 литров в городском режиме и 4 литра – в загородном), а в экологичном режиме движение осуществляется за счет электромоторов. С места до 100 км/ч Chery Tiggo 8 PRO e+ разгоняется за 7 секунд.

Подробности о российской версии гибрида пока не раскрыты, зато известно, что в спецификации для рынка КНР в состав установки входят 1,5-литровая «турбочетверка», которая развивает 156 л.с. и два электромотора. Комбинированная отдача составляет 326 л.с. и 565 Нм. Емкость батареи Tiggo 8 PRO e+ составляет 19,27 кВт-ч, что позволяет проезжать на одной электроэнергии 100 км по циклу NEDC.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2023 года российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Tiggo 7 PRO Max. В марте – апреле в нашей стране ожидается новый гибридный кроссовер на базе модели Tiggo 8 PRO. Во второй половине 2023-го Chery намерена начать продажи в России нового седана Arrizo 8. Кроме того, компания представит на российском рынке рестайлинговые версии кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8.

По итогам января 2023 года в России было куплено 5518 автомобилей Chery, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery