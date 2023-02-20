Седьмая неделя года на авторынке: в десятке лидеров - три модели линейки Tiggo

Оценивая результаты продаж новых легковых автомобилей (на основе данных АО «ППК»*) с 13 по 19 февраля 2023 года, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отметили, что три из десяти моделей-лидеров российского рынка принадлежали линейке Chery Tiggo, причем все три - с приставкой Pro (так производитель обозначает более технологичную версию своих моделей). Chery Tiggo 7Pro с показателем 539 автомобилей - занял в рейтинге пятое место, Chery Tiggo 8Pro MAX (281 шт.) - девятое место, Chery Tiggo 7Pro Max (239 шт.) - оказалась на десятом.

А в марочном рейтинге китайский бренд Chery за указанный период занял на российском рынке первое место среди иномарок (второе после LADA в общем рейтинге). Доля Chery составила почти 13% (LADA - около 40%). В ТОП-3 на рынке вошел еще китайский Haval с долей почти 10%.

В целом же на российском рынке с 13 по 19 февраля было реализовано 12 415 новых легковых автомобилей, это небольшое снижение (-0,6%) по сравнению с предыдущей, шестой неделей и падение на 52% - если для сравнения брать аналогичный период прошлого года. Эксперты считают, что уже с апреля российский рынок начнет демонстрировать рост. Потому что как раз в апреле прошлого года рынок новых легковых автомобилей в России упал до очень низких значений (менее 30 тыс. шт.).

В подтверждение текущему тренду - то, то результаты седьмой недели года почти во всех основных сегментах принесли «минус» в отношении прошлогодних результатов: рынок новых легких коммерческих автомобилей с 13 по 19 февраля снизился на 44% до 1335 экземпляров, рынок новых автобусов - на 7,8% до 461 единицы. Только один из сегментов - грузовики - показал положительную динамику (+1,3%), реализовано 2355 грузовых автомобилей.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») - совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ