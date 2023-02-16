Honda Civic вернулся на российский рынок | АВТОСТАТ

Honda Civic вернулся на российский рынок

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Портрет российского автовладельца
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На российском авторынке появился Honda Civic, который официально в нашей стране не представлен. В продаже есть машины как в кузове седан, так и в хэтчбек, а цены составляют от 2 млн 250 тыс. рублей до 2,4 млн рублей, пишет «Российская газета».

У седана заявлен двигатель объемом 2 литра, который развивает 158 л.с. и работает в сочетании с вариатором. У хэтчбека – 1,5-литровый мотор мощностью 182 л.с. в паре с вариатором.

В оснащение модели, помимо прочего, входят полный пакет систем безопасности Honda Safety (контроль полосы, контроль столкновения, система подруливания в поворот и еще 13 систем безопасности), бесключевой доступ, заднюю камеру, 13 динамиков Bose, беспроводную зарядку для телефона, подогревы передних сидений.

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Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился седан Honda Accord, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 250 тыс. рублей. Стоить отметить, что Honda Accord сменил поколение в ноябре 2022 года, но дилеры привезли седан десятой генерации.

Напомним, компания Honda прекратила официальные поставки своей продукции в Россию в марте прошлого года в связи с разрывом логистических цепочек. При этом решение об уходе марки с российского авторынка и прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года марка приняла еще в конце 2020-го. Как заявлялось, данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.

Фото: Honda

Источник: АВТОСТАТ

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