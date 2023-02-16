Honda Civic вернулся на российский рынок

На российском авторынке появился Honda Civic, который официально в нашей стране не представлен. В продаже есть машины как в кузове седан, так и в хэтчбек, а цены составляют от 2 млн 250 тыс. рублей до 2,4 млн рублей, пишет «Российская газета».

У седана заявлен двигатель объемом 2 литра, который развивает 158 л.с. и работает в сочетании с вариатором. У хэтчбека – 1,5-литровый мотор мощностью 182 л.с. в паре с вариатором.

В оснащение модели, помимо прочего, входят полный пакет систем безопасности Honda Safety (контроль полосы, контроль столкновения, система подруливания в поворот и еще 13 систем безопасности), бесключевой доступ, заднюю камеру, 13 динамиков Bose, беспроводную зарядку для телефона, подогревы передних сидений.