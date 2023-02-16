Honda Civic вернулся на российский рынок

На российском авторынке появился Honda Civic, который официально в нашей стране не представлен. В продаже есть машины как в кузове седан, так и в хэтчбек, а цены составляют от 2 млн 250 тыс. рублей до 2,4 млн рублей, пишет «Российская газета».
У седана заявлен двигатель объемом 2 литра, который развивает 158 л.с. и работает в сочетании с вариатором. У хэтчбека – 1,5-литровый мотор мощностью 182 л.с. в паре с вариатором.
В оснащение модели, помимо прочего, входят полный пакет систем безопасности Honda Safety (контроль полосы, контроль столкновения, система подруливания в поворот и еще 13 систем безопасности), бесключевой доступ, заднюю камеру, 13 динамиков Bose, беспроводную зарядку для телефона, подогревы передних сидений.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился седан Honda Accord, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 250 тыс. рублей. Стоить отметить, что Honda Accord сменил поколение в ноябре 2022 года, но дилеры привезли седан десятой генерации.
Напомним, компания Honda прекратила официальные поставки своей продукции в Россию в марте прошлого года в связи с разрывом логистических цепочек. При этом решение об уходе марки с российского авторынка и прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года марка приняла еще в конце 2020-го. Как заявлялось, данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.
Фото: Honda