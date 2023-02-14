Дилеры привезли в Россию лифтбек Volkswagen Arteon R

Российские дилеры начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon R, который официально в нашей стране не представлен. Это самая мощная и оснащенная модификация модели, которая получила 2-литровую «турбочетверку» мощностью 320 л.с. (420 Нм), 7-ступенчатый «робот» DSG и полный привод. Стоимость Arteon R составляет 8,8 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Внешне R-версия отличается обвесом с развитыми воздухозаборниками, спойлером, четырьмя патрубками выпускной системы и увеличенными тормозными суппортами синего цвета. В оснащение модели входят 20-дюймовые диски, светодиодная оптика, панорамный люк, система мультимедиа с навигацией и цифровая приборная панель, кожаный салон, адаптивная подвеска, камеры с обзором 360 градусов и комплекс систем помощи, включая функции автоматической парковки и удержания в полосе.