В России начался прием предзаказов на внедорожник Tank 300

Бренд премиальных внедорожников Tank объявил о старте предзаказа на рамный внедорожник Tank 300 – первую модель в линейке марки на российском рынке. Новинка предлагается в двух комплектациях – Adventure и Premium – стоимостью от 3 млн 699 тыс. рублей и 4 млн 049 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Предзаказ на автомобиль можно оформить в мобильном приложении Tank и приобрести его со стартом официальных продаж на специальных условиях весной 2023 года.

Под капотом внедорожника Tank 300 установлен безальтернативный четырехцилиндровый рядный бензиновый турбомотор объемом 2 л, который развивает мощность 220 л.с. (380 Нм) и работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод реализован по схеме с жестко подключаемыми передними колесами (Part-time) и дополнен понижающей передачей. Принудительные блокировки предусмотрены для обоих межколесных дифференциалов. Клиренс Tank 300 составляет 224 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 700 мм.

Следующей новинкой от бренда Tank на российском рынке станет внедорожник Tank 500, который поступит в продажу до конца этого года. Эта модель получила набор «умных функций», датчиков и камер, возможность выбора между девятью режимами движения, функцию регулировки климат-контроля для задних пассажиров и возможность видеть происходящее под передними колесами во время езды. Стоит отметить, что Россия стала вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии, где представлены внедорожники Tank.

Фото: Tank