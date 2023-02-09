Компания Toyota представила новый кроссовер Grand Highlander, который стал удлиненной версией «Хайлендера». Производство новинки будет налажено на том же заводе в США, где сейчас выпускают базовую модель. Продажи нового Toyota Grand Highlander на американском рынке стартуют летом 2023 года.

Как пишет газета «Коммерсант», новинка построена на платформе TNGA-K и технически унифицирована с базовым Highlander, но при этом у Grand Highlander полностью новый дизайн кузова. Экстерьер выполнен в фирменном стиле современных Toyota, а увеличенная длина и плоская крыша позволили обеспечить больше пространства в салоне для пассажиров и багажа.

В оснащение модели вошли фирменный комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, проекционный дисплей, экран вместо зеркала заднего вида и др.