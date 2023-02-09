Компания Toyota представила новый кроссовер Grand Highlander, который стал удлиненной версией «Хайлендера». Производство новинки будет налажено на том же заводе в США, где сейчас выпускают базовую модель. Продажи нового Toyota Grand Highlander на американском рынке стартуют летом 2023 года.
Как пишет газета «Коммерсант», новинка построена на платформе TNGA-K и технически унифицирована с базовым Highlander, но при этом у Grand Highlander полностью новый дизайн кузова. Экстерьер выполнен в фирменном стиле современных Toyota, а увеличенная длина и плоская крыша позволили обеспечить больше пространства в салоне для пассажиров и багажа.
В оснащение модели вошли фирменный комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, проекционный дисплей, экран вместо зеркала заднего вида и др.
Новый Toyota Grand Highlander доступен в 7- и 8-местном варианте салона – третий ряд сидений всегда трехместный, но на втором могут быть установлены либо общий диван, либо два раздельных кресла.
В моторную линейку Toyota Grand Highlander войдут 269-сильный 2,4-литровый бензиновый турбодвигатель с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и 246-сильная гибридная силовая установка, построенная на основе 2,5-литрового бензинового мотора, электромотора и вариатора. Также доступна 367-сильная версия с силовой установкой Hybrid Max на базе 2,4-литрового турбомотора, электромотора и 6-ступенчатой автоматической коробки передач.
В сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.
Напомним, петербургский завод Toyota приостановил свою работу с 4 марта 2022 года в связи с разрывом логистических цепочек. На предприятии выпускались бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер RAV4. Мощности завода «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге позволяют выпускать до 100 тыс. автомобилей. За всю историю существования предприятия в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.
Фото: Toyota