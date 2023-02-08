BMW представил обновленные кроссоверы X5 и X6

Компания BMW представила обновленные кроссовер X5 и купе-кроссовер X6, которые поступят в продажу на европейском рынке в апреле этого года.

Как пишет «Газета.Ru», обе модели получили новые фары, фонари и бамперы. В салоне в комплектациях Sports Activity Vehicle и Sports Activity Coupe появилась изогнутая панель, состоящая из 12,3-дюймовой цифровой приборной доски и 14,9-дюймового экрана медиакомплекса. Также BMW X5 и X6 имеют в оснащении большее количество сенсорных элементов управления.

Кроссоверы будут предлагаться с бензиновыми и дизельными двигателями, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic Sport и интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive. Задний привод тоже предусмотрен, но только для автомобилей в базовой комплектации sDrive40i.

Кроме того, BMW обновил гибридную версию BMW X5, которая теперь называется не xDrive45e, а xDrive50e. Она получила новую гибридную силовую установку суммарной мощностью 490 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2022 года локальное производство и импорт автомобилей BMW в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла.

По итогам января 2023 года в России было куплено 369 автомобилей BMW, что на 83,5% меньше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью BMW на российском рынке в прошлом месяце стал кроссовер X5 с показателем 128 автомобилей (-72,4%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: BMW