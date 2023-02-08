Haval начал продажи внедорожной спецверсии кроссовера Dargo X

Российские дилеры Haval начали продажи новой спецверсии кроссовера Dargo X с расширенным набором внедорожных характеристик. Новинка предлагается в двух комплектация – Elite и Premium – стоимостью от 3 млн 119 тыс. рублей и 3 млн 319 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Под капотом Haval Dargo X установлен мощный 2-литровый бензиновый двигатель (192 л.с.), который работает в сочетании с роботизированной коробкой передач и полным приводом. Автомобиль оснащен системой выбора режима движения из 8 доступных: «эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий» и «ухабы». Кроме того, кроссовер оснащен блокировкой заднего дифференциала, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье и экспертным режимом бездорожья. Это основные функции, которые отличают специальную версию. Экспертный режим пригодится в ситуациях, когда водителю необходим полный контроль над автомобилем в условиях труднопроходимых маршрутов (таких, как песок или грязь). Активация режима позволяет отключить электронную систему контроля устойчивости (ESC), антипротивобуксовочную систему (TCS), систему предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI), динамический контроль устойчивости транспортного средства (VDC), контроль крутящего момента лобового сопротивления двигателя (DTC) при одновременном сохранении действия антиблокировочной тормозной системы (ABS). Эту функцию рекомендовано использовать водителям с большим опытом поездок по бездорожью.