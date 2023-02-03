Рынок новых LCV в январе 2023 года сократился на 52%

По итогам января 2023 года в нашей стране было куплено 4 171 экземпляр новой легкой коммерческой техники (LCV), что на 52% меньше, чем в январе 2022-го. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером в данном сегменте остался отечественный GAZ, которому принадлежит почти 56% от общего числа (год назад его доля составляла 47,4%). Так, в первый месяц нынешнего года россияне приобрели 2 326 легких коммерческих автомобилей этой марки (-43,6% к январю 2022-го). На втором месте, с большим отставанием от лидера, находится еще один российский бренд - УАЗ. С результатом 876 купленных машин (-6,4%) он тоже увеличил свою долю на рынке - с 10,8% до 21%. Таким образом, около 77% рынка LCV в январе приходится на продукцию двух отечественных автозаводов.

На третьей позиции марочного рейтинга находится отечественная LADA (288 шт.; -68,8%). Четвертым по результатам (и первым среди иномарок) стал американский Ford (179 шт.), имеющий самое сильное падение в десятке лидеров (-87,7%). Таким образом, его доля рынка снизилась почти в 4 раза (с 16,8% до 4,3%). Замыкает ТОП-5 корейский Hyundai с показателем 105 единиц (-19,8%). Из оставшихся марок больше ни одна не сумела перешагнуть порог в 100 купленных машин.

Эксперты отмечают, что рынок LCV изменился не только с точки зрения объема, но и качественно: число марок, доступных к приобретению, стало меньше. Кроме того, в десятке лидеров мы увидели новые «имена»: китайские JAC и Dongfeng, занявшие седьмую и десятую позицию, а также отечественный Sollers, который оказался на восьмом месте.

Четыре из пятерки моделей-лидеров рынка - отечетсвенного происхождения. Больше всего в январе было куплено автомобилей GAZ Gazelle Next - 1 391 экземпляр. За ним следуют УАЗ 3909 (454 шт.), GAZ 3302 (263 шт.), GAZ 2752 (243 шт.) и Ford Transit (178 шт.).

Более детально итоги января 2023 года проведем в рамках очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 февраля, в 10-00 по московскому времени. Подробную информацию об этом можно получить здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Sollers