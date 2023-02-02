В России стартуют продажи нового лифтбека Changan UNI-V

Что касается интерьера, цифровая приборная панель из трех экранов высокой четкости вынесена к ветровому стеклу и позволяет водителю видеть всю информацию с минимальным отвлечением от дороги. Эллиптический руль обеспечивает легкое чтение информации с приборной панели и предоставляет дополнительный комфорт при посадке и управлении. Электроусилитель руля имеет 3 режима настройки в диапазоне от «комфортного» до «спортивного». Управление телефоном, мультимедиа и интеллектуальным круиз-контролем – также «на кончиках пальцев». Под рулем расположились лепестки управления коробкой передач, дублирующие работу привычного электронного селектора на центральной консоли. По центру расположен сенсорный 10,25” дисплей мультимедиа. Привычные возможности синхронизации со смартфоном расширены за счет Apple Carplay.

Внешний вид Changan UNI-V отличают хищная светодиодная оптика, безрамочная декоративная решетка радиатора, скрытые в кузове выдвигающиеся дверные ручки, активный задний спойлер и разнесенные патрубки выхлопной системы. Длина автомобиля составляет 4680 мм, что относит UNI-V к размерному классу D.

Под капотом автомобиля установлен двигатель 1,5 TGDI семейства BlueCore, который развивает 181 л.с. и сочетается с 7-ступенчатой преселективной DCT с 2 сцеплениями мокрого типа. Коробка передач, в зависимости от выбора водителя, работает в одном из трех режимов: Eco, Norm или Sport.

В оснащение Changan UNI-V вошли отделка салона перфорированной кожей, интеллектуальный круиз-контроль, система камер кругового обзора с интегрированным видеорегистратором, дистанционный запуск двигателя, а также комплекс электронных ассистентов вождения и активной безопасности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо лифтбека UNI-V компания Changan в 2023 году представит на российском рынке купе-кроссовер CS85 и флагманский кроссовер CS95.

По итогам 2022 года в России было куплено 2550 автомобилей Changan, что на 34% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Бестселлером марки в России стал кроссовер Changan CS75, на котором остановили свой выбор 820 покупателей (-33%). Стоит отметить, в ноябре прошлого года российские дилеры Changan начали официальные продажи кроссовера Changan CS55PLUS нового поколения, а в декабре – обновленного компактного кроссовера Changan CS35PLUS.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Changan