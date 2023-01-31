Доля марки LADA на российском рынке достигла 43%

За период с 23 по 29 января (4-я неделя 2023 года) жители нашей страны приобрели 6451 новый легковой автомобиль LADA. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это составляет 43% от общего объема рынка за прошедшую неделю и является рекордным показателем.
Напомним, что ранее максимальный результат рыночной доли LADA был зафиксирован по итогам 45-й недели (с 7 по 13 ноября) минувшего года.
Что касается остальных марок, то в последнюю неделю января следом за отечественной LADA в марочном рейтинге расположились сразу три китайских бренда: Haval (1591 шт.), Chery (1503 шт.) и Geely (1258 шт.). Пятую позицию заняла корейская Kia (634 шт.), на шестой – китайский EXEED (553 шт.), за которым идет корейский Hyundai (404 шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали китайская OMODA (351 шт.), японские Toyota (329 шт.) и Mitsubishi (196 шт.). Всего одного автомобиля не хватило отечественному бренду УАЗ (195 шт.), чтобы попасть в десятку лидеров.
Отметим, что в модельном рейтинге за рассматриваемый нами период с большим отрывом от других лидирует семейство LADA Granta: за неделю россияне купили 4582 таких автомобиля. Внедорожники LADA Niva Travel разошлись тиражом в 984 экземпляра и заняли вторую позицию. На третьем месте расположился китайский Haval Jolion с результатом 878 единиц. Далее идет отечественная LADA Niva Legend (689 шт.). Оставшиеся шесть позиций в десятке моделей-лидеров дружно заняли «китайцы»: Geely Coolray (653 шт.), Chery Tiggo 7 PRO (635 шт.), Geely Atlas Pro (421 шт.), OMODA C5 (351 шт.), Haval F7 (287 шт.) и Chery Tiggo 8 PRO Max (275 шт.).
Всего же с 23 по 29 января в России было куплено 15000 новых легковых автомобилей – на 27,3% больше, чем неделей ранее (с 16 по 22 января).
Более детально итоги рынка за январь 2023 года подведем в ходе ближайшего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: autostat.media/operativka.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ