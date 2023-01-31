Доля марки LADA на российском рынке достигла 43%

За период с 23 по 29 января (4-я неделя 2023 года) жители нашей страны приобрели 6451 новый легковой автомобиль LADA. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это составляет 43% от общего объема рынка за прошедшую неделю и является рекордным показателем.

Напомним, что ранее максимальный результат рыночной доли LADA был зафиксирован по итогам 45-й недели (с 7 по 13 ноября) минувшего года.

Что касается остальных марок, то в последнюю неделю января следом за отечественной LADA в марочном рейтинге расположились сразу три китайских бренда: Haval (1591 шт.), Chery (1503 шт.) и Geely (1258 шт.). Пятую позицию заняла корейская Kia (634 шт.), на шестой – китайский EXEED (553 шт.), за которым идет корейский Hyundai (404 шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали китайская OMODA (351 шт.), японские Toyota (329 шт.) и Mitsubishi (196 шт.). Всего одного автомобиля не хватило отечественному бренду УАЗ (195 шт.), чтобы попасть в десятку лидеров.