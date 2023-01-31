Новый купе-кроссовер EXEED Yaoguang появится в России в середине 2023 года

Новый премиальный купе-кроссовер EXEED Yaoguang, который уже доступен на рынке Китая, к середине 2023 года доберется и до нашей страны. На российском рынке новинка будет представлена под другим именем, а комплектации и цены будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя. В модельном ряду EXEED купе-кроссовер займет место между моделями TXL и VX.

Новый ЕXEED Yaoguang, серийную версию концепта AtlantiX, отличает безрамочный дизайн решетки радиатора, а также конструкция сдвижной крыши в стиле кабины истребителя. В сочетании с задним спойлером и фонарями это решение визуально увеличивает ширину автомобиля и придает эффект низкой посадки, подчеркивая его узнаваемую внешность. Колесная база составляет 2815 мм, что позволяет EXEED Yaoguang обеспечить лучшие показатели по простору салона в своем классе.

Интерьер ЕXEED Yaoguang получил 24,6-дюймовый изогнутый экран, D-образное многофункциональное рулевое колесо, электронный переключатель передач и физические кнопки с огранкой в стиле алмаза. Аудиосистема Sony с 14 динамиками создает объемное звучание в любой точке салона. В интерьере использованы сиденья с отделкой перфорированной кожей наппа, что создает комфорт каждому пассажиру.

Что касается электронных систем помощи водителю, EXEED Yaoguang оснащен функцией автономной парковки, 21 базовой функцией ADAS и 11 дополнительными высокотехнологичными ассистентами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо купе-кроссовера Yaoguang, в 2023 году на российском рынке может появиться седан EXEED, подробности о котором пока не раскрываются. В перспективе линейку EXEED дополнят также гибридные модели и электрокары.

По итогам 2022 года в России было куплено 12127 автомобилей EXEED, что в 4,5 раза выше показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Как отмечают в российском офисе EXEED, такой рост обусловлен, в первую очередь, расширением модельного ряда EXEED, который в прошлом году пополнился компактным кроссовером LX в переднеприводной и полноприводной версиях, топовой комплектацией среднеразмерного внедорожника TXL 2.0 Sport Edition, и лимитированной серией флагмана VX.

Самой популярной моделью EXEED на российском рынке в прошлом году стал среднеразмерный кроссовер TXL с показателем 5086 автомобилей (рост в 2,1 раза). Второй результат показал полноразмерный внедорожник VX – 3824 купленных машин (рост в 16,6 раза). Третье место занял компактный кроссовер LX, который поступил в продажу в марте прошлого года и до конца года нашел 3217 покупателей.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: EXEED