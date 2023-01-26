Кроссовер Peugeot 2008 появился у российских дилеров

В дилерских центрах Москвы появился новый кроссовер Peugeot 2008, который официально в нашей стране не представлен. Модель доступна в двух версиях – Active и Allure – по цене от 2,6 до 3,1 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

Габариты Peugeot 2008 можно сравнить с кроссовером Hyundai Creta: 4300х1770х1530 мм против 4300х1790х1620 мм соответственно. Колесные базы автомобилей различаются всего на 5 мм: 2605 мм – у Peugeot и 2610 мм – у Hyundai.

В движение Peugeot 2008 приводит бензиновый 130-сильный мотор объемом 1,2 л и 230 Нм крутящего момента. Мощность агрегата позволяет автомобилю разгоняться до «сотни» за 10,2 секунды, а максимальная скорость равна 196 км/ч.

В оснащение топовой версии Peugeot 2008 входит система стабилизации, ABS, ASR, датчики дождя и света, задний парктроник, система помощи при старте в гору, круиз-контроль, а также система выбора режима движения. В салоне работает 1-зонный климат-контроль, мультимедийная система с ЖК-дисплеем, есть опция подогрева передних сидений.