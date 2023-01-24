Changan в 2023 году привезет в Россию три новинки

Компания Changan рассказала о новинках, которые появятся на российском рынке в 2023 году. Так, в первом полугодии в нашей стране должны появиться лифтбек UNI-V, купе-кроссовер CS85 и флагманский кроссовер CS95, сообщили «Российской газете» в пресс-службе Changan Motors Rus.

Напомним, в декабре 2022 года российские дилеры Changan начали официальные продажи кроссовера Changan CS55PLUS нового поколения, а также обновленного компактного кроссовера Changan CS35PLUS.

По итогам 2022 года в России было куплено 2550 автомобилей Changan, что на 34% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Бестселлером марки в России стал кроссовер Changan CS75, на котором остановили свой выбор 820 покупателей (-33%).

Какие модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Changan