АВТОВАЗ рассказал о новинках в 2023 году

АВТОВАЗ рассказал о новых моделях LADA, которые выпустит в 2023 году. Так, в марте возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. В сентябре 2023-го должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в конце года на предприятии «ЛАДА Ижевск» планируется выпустить опытную партию электромобиля e-Largus. Как рассказал изданию «За рулем» президент АВТОВАЗа Максим Соколов, в серийное производство эта модель, как ожидается, пойдет в начале 2024-го, и до конца года может быть выпущено до 10 тыс. машин.

В планах АВТОВАЗа на 2023 года значится также запуск проекта по выпуску автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны. В настоящее время АВТОВАЗ ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами из Китая. В рамках нового проекта АВТОВАЗ рассчитывает начать выпуск в Санкт-Петербурге новых автомобилей под брендом LADA во втором полугодии 2023 года, и до конца года может быть выпущено до 10 тыс. машин. Производственный план предприятия на 2024 год предусматривает выпуск уже 60 – 70 тыс. автомобилей. Напомним, решение о передаче бывшего завода Nissan под контроль АВТОВАЗа принято акционерами компании при поддержке Минпромторга РФ и властей Санкт-Петербурга.

Кроме того, АВТОВАЗ продолжает разработку двух новых моделей LADA – отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO, производство которого должно начаться в конце 2024 года, а также кроссовера на платформе LADA Vesta, чей выпуск намечен на конец 2025 года.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ