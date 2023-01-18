Новая версия Chevrolet Corvette E-Ray получила полный привод и электромотор

Американский автоконцерн представил спорткар Chevrolet Corvette E-Ray, который дебютировал 17 января 2023 года – в день 70-летнего юбилея модели.
Как пишет портал Wroom.ru, новая версия впервые в истории «Корвета» получила полный привод. Он реализован по гибридной схеме: двигатель внутреннего сгорания на задней оси и дополнительный электромотор спереди. Внешне Corvette E-Ray отличается от обычного бамперами, формой воздухозаборников и дизайном колесных дисков.
Бензиновый двигатель – такой же как у базовой модели Chevrolet Corvette Stingray: атмосферный V8 6.2 мощностью 502 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой. Компактный электромотор развивает 163 л.с., а пиковая отдача силовой установки достигает 665 л.с.
Электрический двигатель помогает, в первую очередь, при разгоне. Время, которое потребуется, чтобы достигнуть скорости 60 миль/час (97 км/ч) уменьшилось с 2,9 до 2,5 секунды – несмотря на лишние почти 200 кг массы. Батарею нельзя подзаряжать от сети, запас энергии в ней восполняется только за счет рекуперации. Несмотря на небольшую емкость – всего 2 кВт-ч – Chevrolet Corvette E-Ray может ездить в чисто электрическом режиме.
Полноприводный «Корвет» поступит в продажу на рынке США во второй половине этого года с кузовам тарга-купе и родстер. Стоимость новинки составит от 103 тыс. долларов. Для сравнения обычный Corvette Stingray можно купить за 64,5 тыс. долларов.
Напомним, ранее компания Chevrolet выпустила другую юбилейную спецверсию спорткара Corvette восьмого поколения, которая приурочена к 70-летнему юбилею модели и стала доступна для автомобилей 2023 модельного года еще в прошлом году. Пакет 70th Anniversary Edition предложен как для базовой модели Corvette Stingray, так и для «заряженной» модификации Corvette Z06. Юбилейные машины получили особые логотипы, черные колеса с красными ободками, красные тормозные суппорты, двухцветную отделку салона с красной прострочкой и красные ремни безопасности. На выбор – два особых цвета кузова: белый White Pearl Metallic (все «Корветы» 1953 года были белыми) и черный Carbon Flash Metallic, а за доплату можно заказать продольные полоски на кузове. В комплектацию юбилейных автомобилей также вошли специальный набор багажных чемоданов. Наконец, купе Corvette Stingray с юбилейным пакетом обрел красную крышку двигателя.
Какие автомобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: Chevrolet