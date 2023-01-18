Новая версия Chevrolet Corvette E-Ray получила полный привод и электромотор | АВТОСТАТ

Новая версия Chevrolet Corvette E-Ray получила полный привод и электромотор

0

Новая версия Chevrolet Corvette E-Ray получила полный привод и электромотор

Портрет российского автовладельца
Все опросы

Американский автоконцерн представил спорткар Chevrolet Corvette E-Ray, который дебютировал 17 января 2023 года – в день 70-летнего юбилея модели.

Как пишет портал Wroom.ru, новая версия впервые в истории «Корвета» получила полный привод. Он реализован по гибридной схеме: двигатель внутреннего сгорания на задней оси и дополнительный электромотор спереди. Внешне Corvette E-Ray отличается от обычного бамперами, формой воздухозаборников и дизайном колесных дисков.

Бензиновый двигатель – такой же как у базовой модели Chevrolet Corvette Stingray: атмосферный V8 6.2 мощностью 502 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой. Компактный электромотор развивает 163 л.с., а пиковая отдача силовой установки достигает 665 л.с.

Новая версия Chevrolet Corvette E-Ray получила полный привод и электромотор

Электрический двигатель помогает, в первую очередь, при разгоне. Время, которое потребуется, чтобы достигнуть скорости 60 миль/час (97 км/ч) уменьшилось с 2,9 до 2,5 секунды – несмотря на лишние почти 200 кг массы. Батарею нельзя подзаряжать от сети, запас энергии в ней восполняется только за счет рекуперации. Несмотря на небольшую емкость – всего 2 кВт-ч – Chevrolet Corvette E-Ray может ездить в чисто электрическом режиме.

Полноприводный «Корвет» поступит в продажу на рынке США во второй половине этого года с кузовам тарга-купе и родстер. Стоимость новинки составит от 103 тыс. долларов. Для сравнения обычный Corvette Stingray можно купить за 64,5 тыс. долларов.

Новая версия Chevrolet Corvette E-Ray получила полный привод и электромотор

Напомним, ранее компания Chevrolet выпустила другую юбилейную спецверсию спорткара Corvette восьмого поколения, которая приурочена к 70-летнему юбилею модели и стала доступна для автомобилей 2023 модельного года еще в прошлом году. Пакет 70th Anniversary Edition предложен как для базовой модели Corvette Stingray, так и для «заряженной» модификации Corvette Z06. Юбилейные машины получили особые логотипы, черные колеса с красными ободками, красные тормозные суппорты, двухцветную отделку салона с красной прострочкой и красные ремни безопасности. На выбор – два особых цвета кузова: белый White Pearl Metallic (все «Корветы» 1953 года были белыми) и черный Carbon Flash Metallic, а за доплату можно заказать продольные полоски на кузове. В комплектацию юбилейных автомобилей также вошли специальный набор багажных чемоданов. Наконец, купе Corvette Stingray с юбилейным пакетом обрел красную крышку двигателя.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Chevrolet

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкипремиум-маркиспецверсииchevroletchevrolet corvette

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно