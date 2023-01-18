Новая версия Chevrolet Corvette E-Ray получила полный привод и электромотор

Американский автоконцерн представил спорткар Chevrolet Corvette E-Ray, который дебютировал 17 января 2023 года – в день 70-летнего юбилея модели. Как пишет портал Wroom.ru, новая версия впервые в истории «Корвета» получила полный привод. Он реализован по гибридной схеме: двигатель внутреннего сгорания на задней оси и дополнительный электромотор спереди. Внешне Corvette E-Ray отличается от обычного бамперами, формой воздухозаборников и дизайном колесных дисков. Бензиновый двигатель – такой же как у базовой модели Chevrolet Corvette Stingray: атмосферный V8 6.2 мощностью 502 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой. Компактный электромотор развивает 163 л.с., а пиковая отдача силовой установки достигает 665 л.с.

Электрический двигатель помогает, в первую очередь, при разгоне. Время, которое потребуется, чтобы достигнуть скорости 60 миль/час (97 км/ч) уменьшилось с 2,9 до 2,5 секунды – несмотря на лишние почти 200 кг массы. Батарею нельзя подзаряжать от сети, запас энергии в ней восполняется только за счет рекуперации. Несмотря на небольшую емкость – всего 2 кВт-ч – Chevrolet Corvette E-Ray может ездить в чисто электрическом режиме. Полноприводный «Корвет» поступит в продажу на рынке США во второй половине этого года с кузовам тарга-купе и родстер. Стоимость новинки составит от 103 тыс. долларов. Для сравнения обычный Corvette Stingray можно купить за 64,5 тыс. долларов.