В Россию привезли Hyundai Creta в стиле Tucson

Один из дилеров привез в Россию партию кроссоверов Hyundai Creta в стиле Tucson. Автомобили поставлены в нашу страну из ОАЭ. Стоимость модели составляет 3,1 млн рублей, пишет «Российская газета».

Стоит отметить, что такая Creta отличается от российского и глобального вариантов второго поколения оформлением передней части, которая получила безрамочную решетку радиатора и вертикальные фары. Кроме того, кроссовер оснащен виртуальной приборной панелью 10,25 дюйма, но в России появилась более простая версия. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 115 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи пикапа Hyundai Santa Cruz, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 3 млн до 3,8 млн рублей.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai