Рынок новых LCV в декабре сократился вдвое

По итогам декабря 2022 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 8 435 единиц, что на 49,3% меньше, чем в том же месяце 2021 года. При этом по сравнению с ноябрем рынок LCV вырос на треть, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Эксперты отмечают, что более 60% от этого количества пришлось на продукцию Горьковского автозавода. Так, в декабре было куплено 5 119 новых LCV марки GAZ – на 37% ниже результата годичной давности. Менее четверти (22,4%) всего объема занял УАЗ (1 890 шт.; -7,3%), за которым расположился еще один отечественный бренд – LADA (419 шт.; -72,5%).

Лучшим среди иномарок в первый зимний месяц стал американский Ford, показатель которого составил 358 единиц (-85,3%). В ТОП-5 попал и корейский Hyundai (137 шт.; -51,4%). Отметим еще немецкий Mercedes-Benz (101 шт.; -64,8%), которому тоже удалось преодолеть отметку в 100 купленных экземпляров. У других участников рынка LCV декабрьские результаты оказались ниже этого значения.

В модельном рейтинге лидерство уверенно сохраняет GAZ Gazelle NEXT, на долю которой по итогам декабря приходится почти 35%. Так, за месяц было приобретено 2 923 машины данного семейства. Далее следуют еще три отечественные модели – УАЗ-3909 (859 шт.), GAZ 2752 (772 шт.) и GAZ 3302 (686 шт.). Замыкает пятерку лидеров Ford Transit (358 шт.).

Что касается итогов 2022 года, то объем российского рынка новых LCV за 12 месяцев составил 75 220 экземпляров. Это на 47,8% меньше, чем за весь 2021 год. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Также о рыночных итогах прошедшего года поговорим в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет уже 12 января. Подробности и регистрация – здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ГАЗ