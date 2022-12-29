Kia попрощается со Stinger выпуском спецсерии

Компания Kia до конца следующего года снимет с конвейера не слишком популярный на рынке лифтбек Stinger. В связи с этим будет выпущена лимитированная версия модели под названием Tribute Edition, которую ограничат 1000 экземплярами.

Как пишет портал Motor.ru, Stinger Tribute Edition получил особый серый матовый оттенок кузова Moonscape, черную отделку зеркал заднего вида и 19-дюймовые глянцево-черные колесные диски с тормозными суппортами Brembo. Салон каждого экземпляра будет отделан терракотовой натуральной кожей, а крышку передней панели и дверные карты украсят деталями «под карбон». В подголовники встроены эмблемы с осой.

Автомобили из прощальной спевцсерии будут оснащены двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Это 3,3-литровый мотор, положенный топовым версиям лифтбека GT и GT Suede, который развивает до 370 л.с. и разгоняет автомобиль с места до первой «сотни» за 5,4 секунды.