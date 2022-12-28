Пикап GWM Poer получил «экстремальную» версию

Российское подразделение исландской тюнинговой фирмы Arctic Trucks разработало прототип GWM Poer Arctic Trucks АТ35, который отличает расширенный внедорожный потенциал.

Как сообщает пресс-служба Arctic Trucks, за счет лифта подвески и установки новых 35-дюймовых шин на уникальных 17-х колесных дисках Arctic Trucks из алюминиевого сплава дорожный просвет и габаритная высота автомобиля были значительно увеличены. Так, клиренс «экстремальной» версию пикапа вырос с 232 до 270 мм, угол въезда теперь 36 градусов вместо 29, съезда – 29 градусов против 23 у стандартной модели. В ширину и высоту Poer прибавил 166 и 154 мм соответственно (показатели версии AT35 – 2100 и 2040 мм), радиус поворота увеличен с 6,55 до 7,75 м. Снаряженная масса GWM Poer Arctic Trucks АТ35 составляет 2266 кг против 2095 кг у серийного пикапа.

Внешний вид новинки отличают расширители колесных арок, окрашенные в цвет кузова. Дополнительно установлены логотипы Arctic Trucks на различных элементах кузова и ходовой части в виде хромированных эмблем, наклеек и гравировок. Кроме того, прототип GWM Poer Arctic Trucks AT35 оснащен дополнительным внедорожным оборудованием: лебедка на 4,3 тонны, дополнительные защиты двигателя коробки и раздатки, силовые пороги, шноркель, жидкостный отопитель – предпусковой подогреватель.