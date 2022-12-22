Livan рассказал о планах на российский рынок

Бренд Livan, образованный после реструктуризации компании Lifan, будет представлен на российском рынке. Как рассказал в интервью порталу «Китайские автомобили» заместитель гендиректора по административным вопросам ООО «Ливэн Моторс Рус» Кун Шуай, автомобили бренда будут продаваться в нашей стране через собственную дилерскую сеть.

Модельный ряд Livan пока не определен, но уже совершенно точно можно говорить о выходе компактного кроссовера Livan X3 Pro, который может поступить в продажу в 2023 году, и еще одной модели с двигателем внутреннего сгорания (в Китае Livan активно развивает направление электрокаров). Как заявил Кун Шуай, компания в перспективе может рассмотреть поставки в Россию и электрических моделей, а также не исключил локализации производства автомобилей на территории России.

Livan X3 Pro – это переднеприводный кроссовер длиной 4005 мм и колесной базой 2480 мм. Он оснащается 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач либо вариатором. В Китае модель стоит от 49,9 тыс. до 67,9 тыс. юаней, что составляет 430 – 590 тыс. рублей по текущему курсу.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: autohome.com.cn