Ford Focus остается самым популярным автомобилем с пробегом в Санкт-Петербурге

Лидером вторичного рынка Северной столицы снова стал Ford Focus. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», эта модель первенствует здесь уже пятый месяц подряд (с июля).

Согласно данным агентства, в ноябре 2022 года петербуржцы стали обладателями 516 подержанных «фокусов». На втором месте находится Volkswagen Polo (464 шт.), на третьем – Hyundai Solaris (443 шт.). Четвертую строчку рейтинга занял Kia Rio с результатом в 384 купленных б/у экземпляра. Замкнула первую пятерку Skoda Octavia (317 шт.) , которая, напомним, лидирует на «вторичке» в Москве.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных легковых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге по итогам ноября вошли: BMW 5-Series (289 шт.), Opel Astra (255 шт.), BMW 3-Series (248 шт.), Volkswagen Passat (239 шт.) и Volkswagen Tiguan (233 шт.).

Всего же за последний месяц осени жители Северной столицы купили 17,8 тыс. подержанных легковых машин – на 3% меньше, чем в ноябре 2021 года.

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Фото: Avito