Skoda Octavia второй месяц подряд лидирует на вторичном рынке Москвы

Самым популярным автомобилем с пробегом у жителей Москвы в ноябре стал лифтбек Skoda Octavia. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», эта модель уже второй месяц подряд лидирует на вторичном рынке российской столицы.

Так, по данным агентства, в последний месяц осени 2022 года б/у лифтбек Skoda Octavia в Москве разошелся тиражом в 614 единиц. Второе место в этом рейтинге занял Ford Focus (562 шт.), который ранее первенствовал здесь с июля по сентябрь.

На третьей позиции расположилась Toyota Camry (516 шт.), от которой минимально отстал BMW 5-Series (515 шт.). Замыкает пятерку лидеров Kia Rio – подержанные экземпляры этой модели были куплены в количестве 505 штук.

Также в ТОП-10 самых покупаемых легковых автомобилей с пробегом в Москве по итогам ноября нынешнего года попали: Hyundai Solaris (466 шт.), Volkswagen Polo (435 шт.), BMW X5 (416 шт.), BMW 3-Series (397 шт.) и Daewoo Matiz (344 шт.).

Всего же за последний месяц осени москвичи приобрели 26,7 тыс. подержанных легковых машин – ровно столько же, что и в ноябре 2021 года.

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Фото: Avito