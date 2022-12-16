EXEED представит в России четыре новинки в 2023 году

Премиальный бренд EXEED в 2023 году представит в России четыре новинки, включая рестайлинговые модели из текущей линейки. Об этом представители EXEED рассказали на пресс-конференции по случаю вывода на российский рынок полноприводной версии кроссовера LX, однако конкретные названия автомобилей не назвали.

Как пишет портал «Китайские автомобили», вероятно, речь идет о глубоком фейслифтинге VX, TXL и LX, а также выводе на российский рынок новейшего купе-кроссовера Yaoguang / AtlantiX, о планах появления которого в нашей стране официально сообщалось ранее.

Что касается дальнейшего расширения модельного ряда в России, то оно будет происходить за счет электрических автомобилей и седанов. Последние должны появиться у бренда «в обозримом будущем» – их уже тестирует в Поднебесной, однако до России седаны доберутся, вероятно, не ранее 2024 года. В EXEED отмечают перспективы этого сегмента на российском рынке – после ухода ряда производителей.

Кроме того, у EXEED есть планы по локализации производства в России – соответствующие переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся, при этом их названия не раскрываются.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд EXEED включает среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный семиместный внедорожник VX и компактный кроссовер LX, и все они продаются в том числе на российском рынке.

По итогам 11 месяцев 2022 года в России было куплено 10143 автомобиля EXEED, что в 4,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК». Самой популярной моделью EXEED на российском рынке является среднеразмерный кроссовер TXL с показателем 4259 автомобилей (рост 2 раза).

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: EXEED